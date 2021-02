5 In einem Baustellenbereich kam der Fahrer auf trockener Fahrbahn in einer engen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend auf der L1204 bei Ostfildern (Kreis Esslingen) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Der Fahranfänger wurde dabei laut Polizei nur leicht verletzt.

Auto kommt nach 80 Metern auf dem Dach zum Liegen

Der Fahranfänger war gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße von Scharnhausen in Richtung Plieningen unterwegs. In einem Baustellenbereich auf der Strecke kam er auf trockener Fahrbahn in einer engen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach. Erst nach mehr als 80 Metern kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen. In diesem Bereich der Baustelle ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Laut Ermittlungen der Verkehrspolizei war der 19-Jährige zu schnell unterwegs und kam deshalb von der Straße ab.

Fahrer befreit sich selbst auf Fahrzeug

Der Heranwachsende konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen im Einsatz. Den entstandenen Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.