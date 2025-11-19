1 Nach einem Unfall mit einem E-Roller in Nürtingen sucht die Polizei Zeugen. Foto: picture alliance/dpa

Ein unbekannter E-Roller-Fahrer hat am Dienstagnachmittag eine 77-Jährige angefahren. Die Seniorin kam verletzt in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen.











Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Dienstagnachmittag sucht das Polizeirevier Nürtingen Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Busbahnhof in der Europastraße in Nürtingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kollidierte dort gegen 17.10 Uhr ein noch unbekannter E-Roller-Fahrer wohl nahezu ungebremst mit einer 77 Jahre alten Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Die verletzte Seniorin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Unbekannter E-Roller-Fahrer begeht Unfallflucht

Der Unbekannte, der nach Angaben der Polizei wohl noch versucht hatte, der Gestürzten beim Aufstehen zu helfen, hatte die Unfallstelle anschließend unerlaubt verlassen. Der Gesuchte ist laut Polizei zwischen 27 und 30 Jahre alt und soll mit einer Jeanshose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den E-Roller-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 22/ 9 22 40 zu melden.