Einen Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro hat eine 28-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) verursacht. Sie missachtete die Vorfahrt eines anderen Fahrers und prallte daraufhin mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nürtingen - Ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung Säerstraße/ Rümelinstraße in Nürtingen entstanden. Eine 28-Jährige war, wie die Polizei mitteilte, gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der Säerstraße in Richtung Rümelinstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 62-jährigen Autofahrers. Die beiden Fahrzeuge prallten daraufhin zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden.