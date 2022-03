1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Freitag ist in Nürtingen ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Am Freitag zwischen 05.30 Uhr und 17.25 Uhr hat es in der Kanalstraße einen Verkehrsunfall gegeben, in dem der Verursacher vom Unfall flüchtete. Nach Angaben der Polizei, befuhr er dabei die Kanalstraße in Richtung Plochinger Straße und beschädigte in der Gegend der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto.



Obwohl an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, entfernte sich der Schuldige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.