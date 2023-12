Verkehrsunfall in Nürtingen: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

1 Bei einem Unfall in Nürtingen wurde eine Frau schwer verletzt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstagvormittag ist eine 53-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.











Drei Verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 45 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Stegweg in Nürtingen am Samstagvormittag. Nach Polizeiangaben fuhr ein 39-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt im Stegweg heraus und übersah dabei einen in Richtung Seestraße fahrenden Daimler. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin im Daimler schwer verletzt wurde. Die 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 22-jährige Daimler-Fahrer und der 39-jährige Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften für Bergungsarbeiten und aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.