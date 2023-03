1 Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Landesstraße und der Nürtinger Straße in Neuhausen sind zwei Frauen verletzt worden.















Bei einem Unfall am Samstag um 16.45 Uhr an der Kreuzung der L 1104/Nürtingen Straße in Neuhausen sind zwei Frauen verletzt worden. Im Bereich der Ampelanlage stießen die Fahrzeuge zusammen.

Nach den Worten des Polizeipräsidiums Reutlingen fuhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen auf der L 1204 vom Flughafen kommend nach Denkendorf. Dabei missachtete sie vermutlich an der Kreuzung zur Nürtinger Straße das Rotlicht der Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen, dessen 51-jährige Fahrerin auf der L 1204 von Neuhausen geradeaus in Richtung Nürtinger Straße/Scharnhausen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 47-Jährigen noch gegen einen anderen Wagen geschoben, der an der Kreuzung wartete. Die 47-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Mitfahrerin im Auto der 51-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.