Was die Frau genau getrunken hat, teilte die Polizei nicht mit. Zuviel war es auf jeden Fall (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Neckartenzlingen - Erheblich betrunken war eine 36-Jährige, die am Montagabend in der Tübinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend davongefahren ist.

Kurz vor 18 Uhr war die Frau mit einem Skoda auf der Karlstraße in Richtung des Kreisverkehrs in der Tübinger Straße unterwegs. Dabei geriet sie mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Opel eines 48-Jährigen zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie anschließend in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der Opel, an dem ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstanden war, wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Da sich ein Zeuge das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert hatte, wurde sie wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste die 36-Jährige auch ihren Führerschein abgeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.