Verkehrsunfall in Lichtenwald

1 Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Weil ein 21-Jähriger in Lichtenwald (Kreis Esslingen) die Vorfahrtsregeln missachtet hat, kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.















Link kopiert

Drei Leichtverletzte und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend an der Schlichtenerkreuzung in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 21-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Schorndorferstraße (L1151). An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 43-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei überschlug sich der Wagen des 21-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.