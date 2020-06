1 Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Foto: picture alliance/dpa/Peter Steffen

Laut Polizei hat der Mann in der Gutenberger Steige die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist auf die Gegenfahrbahn geraten.

Lenningen - Am Donnerstagabend hat es laut Polizei einen Verkehrsunfall in der Gutenberger Steige gegeben, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann fuhr um 20 Uhr die Steige bergab. Die Polizei vermutet, dass er aufgrund eines Fahrfehlers in der Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor, auf die Gegenfahrbahn geraten und in die Leitplanke gekracht ist. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in eine Klinik.