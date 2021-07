1 Der 19-Jährige Zweiradfahrer wurde im Krankenhaus ambulant versorg (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Verkehrsunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde ein 19-jähriger Zweiradfahrer von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Leinfelden-Echterdingen - In Leinfelden-Echterdingen ist am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ein 19-jähriger Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 19-Jährige hinter einem BMW von Richtung Ortsmitte herkommend auf der Hauptstraße entlang. Auf der Höhe des Lehmgrubenwegs verlangsamte der 37-jährige BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit, um links abzubiegen. Der Zweiradfahrer ging fälschlicherweise von einem Parkmanöver aus und zog zeitgleich links am BMW vorbei. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in Folge dessen der 19-Jährige stürzte. Leicht verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4.000 Euro.