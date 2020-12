1 (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Eine 60-jährige Fahrradfahrerin zog sich beim Zusammenstoß mit einer Autotür am Freitagmorgen in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) Verletzungen zu.

Kirchheim/Teck - Beim Zusammenstoß mit einer Autotür ist eine 60-jährige Fahrradfahrerin am Freitagmorgen verletzt worden. Kurz vor 8.30 Uhr parkte eine 40 Jahre alte Seat-Lenkerin laut Polizei ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand der Bismarckstraße und stieg aus. Zeitgleich bog die 60-Jährige mit ihrem Pedelec von der Silcherstraße aus nach links in die Bismarckstraße ein. Beim Vorbeifahren an dem stehenden Seat streifte das rechte Fußpedal die Autotür, worauf die Radlerin zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ärztliche Behandlung.