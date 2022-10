Leinfelden-Echterdingen So geht es im Moscheestreit weiter

Im Streit um den Weiterbau der Moschee in Leinfelden-Echterdingen hat sich der Moscheeverein an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewandt. Gleichzeitig haben die Stadt und der VKBI wieder den Gesprächsfaden aufgenommen.