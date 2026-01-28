Verkehrsunfall in Frickenhausen: Autofahrer verursacht Crash mit fünf Fahrzeugen

1 Mehrere Beteiligt gab es bei einem Unfall in Frickenhausen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein 56-Jähriger verursacht in Frickenhausen einen Unfall, in den fünf Fahrzeuge verwickelt werden. Der Mann wird verletzt in eine Klinik gebracht.











Ein Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am Dienstagvormittag in Frickenhausen ereignet. Ein 56-Jähriger war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Audi auf der Maybachstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er dabei mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte zwei Autos der Marke Mercedes. Anschließend kollidierte er mit einem Seat, der gegen einen Baum geschleudert wurde. Im Anschluss touchierte der Audi noch einen entgegenkommenden Mazda.

Unfallversursacher kommt mit Rettungswagen in die Klinik

Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein Audi und der Seat mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.