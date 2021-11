1 Die beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrtauglich (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) gekommen. Ein Pkw-Fahrer war dabei in einem Kreisverkehr mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen.















Filderstadt-Plattenhardt - Ein Motorroller-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) verletzt worden. Ein 21-Jähriger war um 18.15 Uhr mit seinem VW in den Kreisverkehr Hofwiesen-/Hohenheimer Straße eingefahren. Hierbei kollidierte er laut Polizei mit dem sich bereits im Kreisel befindlichen, vorfahrtsberechtigten 56 Jahre alten Rollerfahrer. Beim Sturz von seinem Zweirad zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden.