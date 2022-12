1 Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 3.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

In Filderstadt (Kreis Esslingen) kam es am Freitagabend in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Dabei driftete eine betrunkene 60 Jahre alte Frau von der Straße ab. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3.000 Euro geschätzt.















Eine 60-Jährige hat am Freitagabend ihren Führerschein abgeben müssen, nachdem sie alkoholisiert einen Unfall in einem Kreisverkehr in Filderstadt verursacht hatte. Sie fuhr gegen 21.15 Uhr in den Kreisverkehr bei der SHELL-Tankstelle in der Echterdinger Straße ein und behinderte einen Fahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand.



Nach Angaben der Polizei hupte der Fahrer, um darauf aufmerksam zu machen. Vermutlich aufgrund des Alkoholpegels kam die 60-Jährige nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamte bei ihr einen Alkoholgeruch wahrnehmen, woraufhin ihr Blut abgenommen und der Führerschein einbehalten wurde. Im Wagen befand sich ebenfalls eine schwangere Frau, welche vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 3.000 Euro.