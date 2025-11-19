Verkehrsunfall in Esslingen: Wendemanöver eines 80-Jährigen führt zu hohem Schaden

1 Der Senior prallte mit seinem Fahrzeug unter anderem gegen ein Wohnhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Ein 80-Jähriger verursacht in Esslingen mit einem missglückten Wendemanöver eine Kettenreaktion. Der Unfall führt zu hohem Sachschaden und einer Straßensperrung. Was genau geschah.











Am Dienstagmittag hat sich auf der Esslinger Maienwalterstraße ein Verkehrsunfall mit großem Gesamtschaden ereignet. Ein 80-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit einem BMW X1 bergauf in Richtung Rüdern unterwegs. Den Angaben des Seniors zufolge wollte er wenden, um in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Bei dem Wendemanöver nutzte er eine Grundstückszufahrt.

Wendemanöver löst Kettenreaktion aus

Laut Polizei kollidierte der Fahrer dabei mit einem dortigen Wohnhaus und rutschte vermutlich vom Brems- auf das Gaspedal. Sein SUV fuhr daraufhin stark beschleunigend auf die Straße zurück und kollidierte seitlich mit der ursprünglich hinter dem SUV fahrenden Mercedes-Benz C-Klasse einer 38 Jahre alten Frau. Im Anschluss wurde der Mercedes noch gegen den stehenden Transporter eines Paketzustellers geschoben.

Die Kollision war so heftig, dass sich das Fahrzeug der Frau nicht mehr öffnen ließ und sie von der Feuerwehr befreit werden musste, berichtet die Polizei. Die 38-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Maienwalterstraße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.