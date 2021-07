Verkehrsunfall in Esslingen

1 Der 91-jährige Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Mittwochmorgen ist in Esslingen ein 91-jähriger Smart-Fahrer gegen ein Stromverteilergebäude gefahren. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Esslingen - Ein 91-jähriger Smart-Fahrer ist am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr in der Barbarossastraße gegen ein Stromverteilergebäude gefahren. Nach Angaben der Polizei betätigte der 91-jährige Smart-Fahrer beim Fahren auf eine Stellfläche das Gaspedal zu stark, worauf der Pkw frontal gegen das Gebäude prallte. Der 91-Jährige wurde am Unfallort vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber offenbar unverletzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 10.000 Euro.