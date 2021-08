1 Der 22-jährige Radler stürzte durch den Zusammenstoß auf den Asphalt. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmittag in Esslingen die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Der Radler musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Esslingen - Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Oberesslingen zugezogen, teilt die Polizei mit. Der 22-jährige Radler war gegen 12.10 Uhr auf der Fahrradstraße in der Hindenburgstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung mit der Georg-Deuschle-Straße missachtete eine 35 Jahre alte Frau die Vorfahrt des Radlers und kollidierte mit diesem. Der junge Mann stürzte auf den Asphalt und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.