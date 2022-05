1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Am Freitagabend wurde ein Pedelec Fahrer in Esslingen von einem Auto erfasst. Er selbst erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.















Am Freitag gegen 18.10 Uhr ist ein 23-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec in Esslingen angefahren wurden. Die Polizei berichtet, dass als er auf der Hanns-Martin-Schleyer Brücke von Mettingen in Fahrtrichtung Esslingen-Weil unterwegs gewesen ist, er am Ende der Brücke die für ihn geltende rote Ampel im Bereich der dortigen Baustelle missachtete.



Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug derweilen die Ausfahrt Esslingen-Weil von Stuttgart kommend und wollte bei grüner Ampel geradeaus weiterfahren. Obwohl der Fahrer noch eine Vollbremsung einleitete, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich trotz Fahrradhelm leichte Verletzungen an der Schulter und im Gesichtsbereich zu.



Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter 0711/3990-330 zu melden.