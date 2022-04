1 Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Freitagnacht ist es in Esslingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 41-jährige Frau wollte dabei das Auto ihres Sohnes Probe fahren und verlor dabei die Kontrolle. Verletzt wurde niemand.















Link kopiert

Freitagnacht hat es gegen 23.15 Uhr einen Verkehrsunfall in Esslingen gegeben. Eine 41-jährige Frau wollte auf der Römerstraße, vom Jägerhaus kommend in Richtung Katzenbühl, eine Probefahrt mit dem Auto ihres Sohnes machen und verlor in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung in die Stettener Straße, die Kontrolle über das Fahrzeug.



Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Halterung des dortigen Wegweisers und brachte das Auto schlussendlich auf einem Schotterparkplatz zum Stehen. Nach Angaben der Polizei verletzte sie sich dabei nicht. Das Auto ihres Sohnes erlitt jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 17.000 Euro geschätzt.