1 Die Unfallstelle war bis 17 Uhr gesperrt. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Dienstagnachmittag sind in der Esslinger Alleenstraße zwei Autos zusammengestoßen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der Schaden ist immens.

Esslingen - Eine 49-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Esslinger Alleenstraße den Wagen eines Mannes übersehen und ist beim Abbiegen mit diesem zusammengestoßen. Die Frau war kurz nach 15.30 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Körschstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz übersah sie den entgegenkommenden 50-Jährigen in seinem Fahrzeug.

Beide Beteiligten leicht verletzt

Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen der Frau nach rechts abgewiesen, wo er gegen einen Poller prallte und an diesem zum Stehen kam. Beide Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 49-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die bis etwa 17 Uhr voll gesperrt war.