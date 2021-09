Klinikum Esslingen Mit Lungensport gegen Langzeitfolgen

Das Klinikum Esslingen bietet als erste Klinik in der Region Stuttgart Lungensportkurse für Long-Covid-Patienten an. In kleinen Gruppen zeigen Trainer, wie die Teilnehmenden dem Teufelskreis aus Atemnot und Bewegungsmangel entkommen können.