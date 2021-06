1 Der Stromabnehmer des Oberlinienbusses krachte in den Gegenverkehr (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Stromabnehmer eines Esslinger Oberleitungsbusses hat sich aus der Verankerung gelöst und ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Ein 21-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Esslingen - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Esslingen wurde ein 21-jähriger Autofahrer am Montagmittag leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12:45 Uhr in der Zollbergstraße. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt an die Oberleitung angeschlossen. In einer scharfen Rechtskurve löste sich der Stromabnehmer des Busses und krachte im Gegenverkehr auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Toyotas. Die Windschutzscheibe zerbrach, der 21-jährige Toyota-Fahrer wurde durch die umherfliegenden Glassplitter leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Toyota wurde abgeschleppt. An ihm entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von etwa 6.000 Euro. An Bus und Oberleitung ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden.