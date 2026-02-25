Verkehrsunfall in Esslingen: Auto schanzt auf Grundstücksmauer

1 Die Polizei war bei einem Unfall in der Esslinger Rotenacker Straße gefordert. (Symbolfoto) Foto: David Inderlied/dpa

Ein Auto kommt von der Rotenackerstraße in Esslingen ab, schanzt über zwei Verkehrsschilder und bleibt auf einer Grundstücksmauer hängen. Was die Polizei zu dem Unfall ermittelt hat.











Krankenwagen und Aufräumarbeiten an der Rotenackerstraße in Esslingen nach einem Unfall: Dort ist morgens eine Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Der Vorfall, von dem die Polizei am Mittwoch berichtet, ereignete sich bereits am Dienstagvormittag.

Demnach ist die Fahrerin kurz nach 10.30 Uhr mit ihrem Wagen stadteinwärts unterwegs gewesen. Das Auto der 85-Jährigen sei auf Höhe der Eugen-Bolz-Straße zu weit nach links geraten, daraufhin über zwei Verkehrsschilder geschanzt und mit den Vorderrädern auf einer Grundstücksmauer zum Stehen gekommen.

Unfall in Esslingen: Gesundheitliche Probleme als Ursache vermutet

Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als Ursache. Die Seniorin sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Das Auto wurde den weiteren Angaben zufolge abgeschleppt, der Schaden am Gefährt selbst auf circa 6.000 Euro geschätzt. „Der weitere Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden“, teilt die Polizei abschließend mit.