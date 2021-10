1 Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Womöglich wegen eines medizinischen Problems ist ein 82-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der B 10 zwischen den Ausfahrten Deizisau und Sirnau mehrmals in die Leitplanken gekracht.















Esslingen - Ein medizinisches Problem könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 10 zwischen den Ausfahrten Deizisau und Sirnau (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Ein 82-Jähriger war laut Polizei gegen 13.30 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er zwischen den beiden Ausfahrten zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort schrammte er auf einer Strecke von mehreren hundert Metern an den rechten Leitplanken entlang, bevor er seinen Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen brachte.

Ein Toyoto-Fahrer und ein Peugeot-Fahrer erkannten die Notsituation des Seniors, hielten auf dem Standstreifen vor dem BMW an und stiegen aus um Erste Hilfe zu leisten. Als sie an das Fahrzeug herantraten, beschleunigte der 82-Jährige plötzlich und schob den Toyota auf den Peugeot auf, fuhr in Schlangenlinien auf die Fahrbahn und krachte dort in die Mittelleitplanken, bevor er seinen BMW auf dem rechten Fahrstreifen anhalten konnte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Rettungswagen brachte den Senior zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße zeitweise gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hat.