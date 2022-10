1 Der 17-jährige Beifahrer wurde von einem Rettungshubschrauben in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Weil er die Vorfahrt eines Autos missachtet, kollidiert ein 16-jähriger Rollerfahrer am Montagabend in Dettingen (Kreis Esslingen) mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen.















Link kopiert

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schwere Verletzungen ein 17-jähriger Beifahrer eines Motorrollers nach einem Unfall am Montagabend in Dettingen (Kreis Esslingen) erlitten.

Beifahrer trägt keinen Helm

Nach Angaben der Polizei war ein 16-jährige Rollerfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Hanfstraße in Dettingen unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 26-jährigen Autofahrerin und stieß mit Fahrzeug zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten der 16-Jährige und sein 17 Jahre alter Beifahrer zu Boden. Der Beifahrer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden, da er keinen Helm getragen hatte. Der 16-jährige Rollerfahrer wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.