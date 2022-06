Verkehrsunfall in Bissingen an der Teck

Am Freitagabend hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Der 30-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr auf der Landesstraße 1212 zwischen Hepsisau und Schopfloch, als er beim Beschleunigen in der Hepsisauer Steige die Kontrolle über sein Motorrad verlor, das Hinterrad ausbrach und er vom Fahrzeug stürzte.



Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen am Knöchel und Ellbogen zu. Er wurde daraufhin vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Motorrad selbst entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.