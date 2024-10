Stadtbahnunfall in Bad Cannstatt: Audi kracht gegen U19 – Polizei sucht Zeugen

1 Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Freitagnachmittag ist es auf der Schmidener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und der Stadtbahnlinie U19 gekommen. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Aufgrund eines Unfalls zwischen einem Audi und einer Stadtbahn der Linie U19 ist es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 15.50 Uhr in der Schmidener Straße auswärts in Richtung Schmiden unterwegs, als er an der Pillauer Straße nach links über die Schienen abbog und dabei mit einer Stadtbahn der Linie U19 zusammenstieß, die in Richtung Neugereut unterwegs war. Die Polizei ermittelt nun, on der 33-Jährige das Rotlicht missachtete.

Der Audi musste abgeschleppt werden, ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei sucht unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.