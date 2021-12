1 Der Fahrer gab zu durch Medikamente und Alkohol eingeschlafen zu sein. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa

An Heiligabend fuhr ein 47-jähriger Mann unter Drogeneinfluss gegen zwei geparkte Pkw. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.















An Heiligabend gab es gegen 18.40 Uhr auf der Neckartenzlinger Straße in Altenriet einen Verkehrsunfall, in dem ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw in zwei geparkte Fahrzeuge fuhr. Der Mann war mit seinem Wagen in Richtung Pliezhausen unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Brühlwiesenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die beiden Pkw fuhr.

Bei der Unfallaufnahme gestand er, dass er aufgrund von Medikamenten und Alkohol, am Steuer eingeschlafen wäre, weshalb sein Führerschein noch an der Unfallstelle einbehalten wurde. Sein Alkoholwert lag knapp unter einem Promille. Die Polizei schätzt den Schaden, den der Unfall verursachte, auf 11.000 Euro.