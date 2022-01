1 Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Am Dienstagmittag sind in Aichtal (Kreis Esslingen) zwei Fahrzeuge im Bereich einer Kreuzung zusammengestoßen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt und es entstand ein beträchtlicher Schaden.















Aichtal - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) mussten die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei war eine 78-Jährige mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr auf der Paradiesstraße unterwegs und wollte in die Nürtinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 52-jährige Autofahrerin und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 52-jährige Frau leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.