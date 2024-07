Verkehrsunfall im Kreis Esslingen: Unfall führt zu weiterem Unfall

1 Die Polizei wurde innerhalb kurzer Zeit zu zwei Unfällen auf der Bundesstraße 313 vor dem Plochinger Dreieck gerufen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Ein 28-Jährige möchte auf der Bundesstraße 313 mit seinem Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen in den zäh fließenden Verkehr einfädeln. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug auf der rechten Spur. Kurze Zeit später ereignet sich ein Folgeunfall











Kurz hintereinander hat es am Dienstagmorgen zwei Mal auf der B 313 vor dem Plochinger Dreieck gekracht. Gegen 5.40 Uhr stieß ein 28-Jähriger mit seinem Auto beim Einordnen vom Beschleunigungsstreifen in den zäh fließenden Verkehr mit einem Fahrzeug auf der rechten Spur zusammen, dessen Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Kurz danach kam es zu einem Folgeunfall. Ein 21 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät, bremste wohl stark ab und wich nach rechts aus. Ein hinter ihm fahrender 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto ins Heck des Vorderfahrzeugs, das weiter nach rechts abgewiesen wurde. Es prallte in der Folge in das Fahrzeugheck des noch auf dem linken Fahrstreifen stehenden Auto des 28-Jährigen.