1 Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Esslingen. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Ruiter Straße in Esslingen gesehen haben. Dabei sind mehrere Autos an einer Ampel zusammengestoßen.

Esslingen - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung der Landesstraße 1192/ Ruiter Straße in Esslingen ereignet hat. Laut Polizeiangaben ist ein 30-Jähriger um 13.15 Uhr mit seinem Auto auf der linken Fahrspur der L 1192 in Richtung Esslingen unterwegs gewesen. Er wollte an der Kreuzung Ruiter Straße geradeaus weiterfahren. Auf der rechten Spur fuhr ein 60-Jähriger mit einem Mercedes in die gleiche Richtung. Kurz vor der Kreuzung soll es laut Polizei zu einem Spurwechsel des Mercedes von der rechten auf die linke Spur gekommen sein. Der 30-jährige Fahrer wich daraufhin auf die linke Abbiegespur aus. Dort stand allerdings ein Opel, deren Fahrerin an der roten Ampel hielt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem 30-Jährigen und der Opel-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der Opel auf andere wartende Autos geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der 30-Jährige und sein 15-jähriger Mitfahrer sowie die Opel-Fahrerin leicht. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise und dem Spurwechsels der Mercedes-Fahrers machen können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 melden.