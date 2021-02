1 Der Unfallverursacher bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Wagen wegen einer roten Ampel an der Adenauerbrücke abbremsen musste. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Esslingen in das Heck eines anderen Wagens gekracht. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Esslingen - Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagnachmittag in der Ulmer Straße gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer war laut Polizei gegen 15.15 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Altstadtring unterwegs. Laut Polizei bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender Wagen wegen einer roten Ampel an der Adenauerbrücke abbremsen musste und krachte diesem ins Heck.

Die 41-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weitere Untersuchung und Versorgung mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro.