1 Der Schaden an beiden Autos beträgt etwa 4.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Mann ist auf der B313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto in das Heck einer jungen Frau gefahren. Sie hatte laut eigenen Angaben wegen eines Tieres auf der Fahrbahn bremsen müssen.

Großbettlingen - Ein Autofahrer ist am Montagmorgen auf der B313 in das Heck einer jungen Frau gekracht. Wie die Polizei mitteilte, zogen sich beide bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu.

Eine 23-jährige Autofahrerin war gegen neun Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Großbettlingen bremste die junge Frau laut eigenen Angaben ab, weil ein Tier über die Fahrbahn rannte. Ein 51-Jähriger, der hinter ihr fuhr, krachte mit seinem Wagen in das Heck ihres Autos. Das Tier, bei dem es sich um eine Katze gehandelt haben könnte, wurde von den Fahrzeugen nicht erfasst, teilte die Polizei mit. An den Autos entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.