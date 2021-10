Verkehrsunfall am Flughafen – Mehrere Verletzt

Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Am Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall an der Flughafenstraße gekommen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.















Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer die Flughafenstraße vom Flughafen kommend in Fahrtrichtung Plieningen auf dem linken Fahrstreifen. Die Polizei berichtet, dass ein weiterer 50-jähriger Fahrer den rechten Fahrstreifen befuhr. Beim Losfahren an der dortigen Ampel wechselt der 50-Jährige die Spur und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug des 34-Jährigen.

Im Auto des 50-Jährigen befand sich auch eine 49-jährige Beifahrerin sowie der 16-jährige Sohn, welche beide leicht verletzt wurden. Im anderen Auto erlitt der 34-jährige Fahrer und eine 29-Jährige Beifahrerin ebenfalls leichte Verletzungen. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Ein 5-jähriges Kind blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt einen Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Flughafenfeuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Bergungsarbeiten.