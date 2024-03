Verkehrsunfälle in Nürtingen: Gefahrenfahrt durch Nürtingen

Verkehrsunfälle in Nürtingen

1 Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Fahrt eines 57-jährigen Autofahrers aufgenommen, bei der eine Frau verletzt wurde. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein 57-Jähriger prallt mit seinem Fahrzeug gegen mehrere andere Autos, Bäume und Verkehrsschilder. Spuren von Medikamenten oder Alkohol wurden nicht entdeckt. Eine medizinische Ursache wird noch geprüft.











Eine holprige Gefahrenfahrt hat ein 57-jähriger Autofahrer am Samstagabend im Nürtinger Stadtgebiet zurückgelegt und dabei eine Person verletzt.

Gegen 19.15 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug vom Kreisverkehr an der Weber- und Seilerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Hochwiesenstraße und Im Grien fuhr er auf ein anderes Auto auf, dessen 60-jährige Mitfahrerin vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden musste. Der 57-Jährige fuhr aber weiter. Unmittelbar danach prallte er mit dem Pkw gegen eine Bordsteinkante und kam nach dem Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine größere Wegstrecke legte er auf dem angrenzenden Grünstreifen zurück und überholte hierbei ein in gleicher Richtung fahrendes Auto.

Beim Wiedereinscheren kollidierte er seitlich mit diesem Fahrzeug und fuhr auch hier weiter in Richtung Innenstadt. Nach etwa 150 Metern geriet sein Auto erneut nach rechts auf den Grünstreifen und beschädigte dort zwei Bäume und zwei Verkehrszeichen. Kurz darauf kam das Fahrzeug auf Höhe der Einmündung Bismarckstraße zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem 57-Jährigen keine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt. Ob eventuell eine medizinische Ursache vorlag, wird ermittelt.

Alle drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und aufgrund starker Fahrbahnverschmutzung war die Oberboihinger Straße in diesem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt.