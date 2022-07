1 Es gab zwei Unfälle am selben Ort. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Freitagnachmittag ist es auf einem Kreisverkehr zwischen Unteraichen und Leinfelden zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, welche Unabhängig voneinander, aber kaum mehr als eine halbe Stunde voneinander getrennt waren. Die Beteiligten waren maximal leicht verletzt.















Am Freitagnachmittag ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei ähnlichen Verkehrsunfällen am Kreisverkehr zwischen Unteraichen und Leinfelden gekommen. Zunächst fuhr eine 67-Jährige gegen 16.45 Uhr im Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Stuttgarter Straße, als sie am dortigen Fußgängerüberweg ein 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad erfasste. Hierbei stürzte es und zog sich leichte Verletzungen zu.



Nachdem das Mädchen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde, konnte es an die verständigte Mutter übergeben werden. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.

Noch während der Unfallaufnahme kam es gegen 17.20 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein 41-jähriger Autofahrer vom Kreisverkehr in die Stuttgarter Straße abbog und hierbei mit einem 52-Jährigen zusammenstieß, welcher verbotswidrig auf dem dortigen Fußgängerüberweg auf seinem Mountainbike fuhr. Auch er konnte glücklicherweise nach Behandlung seiner leichten Verletzungen durch die noch anwesende Besatzung des Rettungswagens vor Ort entlassen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.