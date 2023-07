Verkehrsübungsplatz in Kirchheim Motorrad fährt in Personengruppe – ein Toter

Bei einem Unfall auf einem Verkehrsübungsplatz in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen ein Mann getötet worden. Eine weitere Frau wurde verletzt. Am Mittag waren Polizei und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle im Einsatz.