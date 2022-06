1 Sonntags können Fahranfänger auf dem Verkehrsübungsplatz Sirnau mit dem Auto oder dem Motorrad ihre Runden drehen. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Sirnau holen sich Führerscheinaspiranten den letzten Schliff. Aber auch Senioren holen sich hier Fahrpraxis.















So mancher wird sich vielleicht ein Leben lang an sein erstes Mal und an diesen Ort erinnern. Hier, auf dem Verkehrsübungsplatz Sirnau haben viele Generationen ihre ersten Fahrversuche gemacht. Neugierige Blicke von Zaungästen muss keiner fürchten, wenn es mit dem Anfahren am Berg nicht funktioniert oder das Getriebe bedenkliche Laute macht. Der Platz liegt etwas versteckt hinter einem grünen Wall aus Bäumen und Büschen. Seit über fünfzig Jahren können Fahranfänger auf dem Gelände des Motorsportclub Esslingen (MSCE) mehr Sicherheit im Umgang mit dem Auto oder dem Motorrad gewinnen – ganz ohne Fahrlehrer. Meistens sind es Vater oder Mutter, die auf dem Nebensitz Platz nehmen und das Steuer dem Nachwuchs überlassen. Nicht immer klappt das reibungslos. Der MSCE hat schon die tollsten Sachen erlebt. Bernd Schlichenmaier, langjähriger Vorsitzender des Vereins, erinnert sich beispielsweise an einen VW-Käfer, der in den 1980er-Jahren seine Übungs-Runden drehte. Schlichenmaier traute seinen Augen kaum, als genau dieses Auto plötzlich wieder zum Eingang hereingefahren kam. Wie konnte das sein? Der Fahranfänger hatte die Kurve nicht gekriegt, war querfeldein gefahren und plötzlich wieder auf der Sirnauer Straße gelandet. Legendär sei auch der Kleinbus gewesen, der beim Anfahren gleich so viel Gas gegeben hat, das er erst auf dem gegenüberliegenden Abhang wieder zum Stehen kam. „Es passiert immer wieder mal etwas“, erzählt Schlichenmaier, „aber wir hatten die ganzen Jahrzehnte immer Glück, dass es bei Blechschäden blieb“.