1 Der alte Blitzer ist außer Betrieb, derweil misst ein halbstationäres Überwachungsgerät in der Rinnenbachstraße das Tempo. Foto: Peter Stotz

Mit einem modernen Radargerät will die Stadt Ostfildern die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöhen. Die Investitionen sind zwar hoch – doch binnen sieben Monaten sollen Temposünder die Anlage mit ihren Bußgeldern abbezahlen.















Die Stadt Ostfildern investiert in die Verkehrssicherheit. Der Gemeinderat hat beschlossen, am Bahnübergang in der Rinnenbachstraße in Nellingen, wo sehr viele Fußgänger und Radler unterwegs sind, eine moderne Blitzersäule zu installieren. Das etwa 91 000 Euro teure Gerät ersetzt eine alte Anlage, die derzeit außer Betrieb ist und nur noch bis zum Jahr 2024 betrieben werden darf. Da an der Stelle viele Fahrer zu schnell unterwegs seien, geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Gerät binnen sieben Monaten amortisiert.