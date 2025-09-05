Verkehrsstörung in Owen: Ohne Strom: Ampelausfall an Bahnübergang

1 Die Straßenampel steht in Owen auf Rot (Symbolbild), bis die Bahnstrecke wieder frei ist, mit der sie eigentlich gar nichts zu tun hat: absurde Folge einer technischen Störung. Foto: dpa/Jan Woitas

Seit Anfang August müssen Autofahrer in Owen (Kreis Esslingen) teils sehr lange warten. Warum das so ist.











Link kopiert

Weil die Stromversorgung an einem Bahnübergang in Owen (Kreis Esslingen) gestört ist, müssen Autofahrer seit Anfang August lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Wie das Landratsamt Esslingen nun mitteilt, sind mehrere Reparaturversuche gescheitert.

Die Behörde erläutert, dass die Stromversorgung des Bahnübergangs ausgefallen sei – und als Folge auch die der Ampel an der Kreuzung Kirchheimer Straße/ Schießhütte-/ Bergstraße an der Bundesstraße 465 am nördlichen Ortseingang von Owen. Die Lichtsignalanlage der Straßenkreuzung liegt den weiteren Angaben nach in der Baulast des Bundes und wird vom gemeinsamen Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen betrieben.

Bahnübergang im Notbetrieb

Aufgrund der Panne läuft der Bahnübergang laut Landratsamt seither im Notbetrieb. „Reparaturversuche seitens der Deutschen Bahn waren leider nicht erfolgreich.“ Deshalb gingen alle Signale an der Straßenampel auf Rot, bis der Streckenabschnitt der Bahngleise wieder frei gegeben werden könne. „Dies kann mitunter sehr lange dauern, was auch zu unnötigen Wartezeiten an der Straßenampel führt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Ampel der Straßenkreuzung habe nun abgeschaltet werden müssen, da diese nicht losgelöst vom Bahnübergang betrieben werden könne. Nun werde die Anlage vollständig mit einer unabhängigen Stromversorgung erneuert. „Bis dahin wird ein Provisorium errichtet, welches wir gerade mit der Stadt Owen, der Verkehrsbehörde und der Polizei abstimmen“, teilt das Landratsamt weiter mit. Man arbeite mit Hochdruck an der Lösung.