1 Das Anbringen eines Verkehrsschildes an einer Schnellfahrstraße kann immer auch zu Unfällen führen. Foto: dpa/Jens Büttner

An verschiedenen Stellen auf der A 8 und B 10 sollen Klimaschützer von Extinction Rebellion Verkehrsschilder abmontiert haben. Das Innenministerium droht bei der eigenmächtigen Einführung eines Tempolimits mit Strafen.















In den letzten Monaten haben Klimaschützer von Extinction Rebellion ihre Unterstützer auch in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, in eigener Regie Verkehrsschilder zu entfernen, die die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Schnellfahrstraßen aufheben. In verschiedenen Medienauftritten haben die Aktivisten in der vergangenen Woche erneut auf ihr Ziel aufmerksam gemacht, auf die schnelle Umsetzbarkeit eines generellen Tempolimits hinzuweisen und dieses auch ohne politischen Willen praktisch selbst einzuführen, indem sie die Schilder entfernen. Das Innenministerium Baden-Württembergs kritisiert nun die Guerilla-Tempolimits der Aktivisten im Südwesten als zu gefährlich.