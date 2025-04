Verkehrsprognose für Baden-Württemberg: ADAC warnt vor Staus zum Start in den Mai – und gibt Reiseempfehlungen ab

1 Auf der A8 zwischen Merklingen und Gruibingen drohen zum Start in den Mai lange Staus. (Archivbild) Foto: IMAGO/Bernd Leitner

Rund um den Ersten Mai rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf den Autobahnen in Baden-Württemberg. Wie man dennoch schnell und stressfrei an sein Ziel und wieder nach Hause kommt.











Link kopiert

Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag – was viele Menschen nutzen wollen, um den Freitag freizunehmen und über das lange Wochenende zu verreisen. Der ADAC rechnet deswegen zum Start in den Mai mit viel Verkehr auf den Autobahnen – auch in Baden-Württemberg.

Dieter Mäurer ist Stauberater beim ADAC Württemberg.

„Vor allem am Mittwochnachmittag wird es richtig voll werden auf den Straßen“, warnt Dieter Mäurer, Stauberater beim ADAC Württemberg. Am Donnerstagvormittag sei die Staugefahr ebenfalls noch hoch.

Hohe Staugefahr bei der Enztalquerung und dem Albaufstieg

Die besten Reisetage sind laut Mäurer der Freitag und der Samstag. Für den Sonntag rechnet der Stauexperte mit erheblichem Rückreiseverkehr, der seinen Höhepunkt am Nachmittag erreichen soll. Deshalb rät Mäurer, bereits am Vormittag die Rückreise anzutreten.

Besonders hoch sei die Staugefahr am Mittwoch und Donnerstag auf der A8 am Albaufstieg, sowie am Sonntag in Gegenrichtung am Albabstieg. Auch die Baustelle an der Enztalquerung bei Pforzheim, auch bekannt als „Pforzheimer Tiefpunkt“, ist laut Mäurer nur ein Pannenfahrzeug von einem Stau entfernt.