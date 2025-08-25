Verkehrsprobleme in Stuttgart-Ost: Umweltschützer wollen Durchgangsverkehr aus Gablenberg verbannen
1
Der BUND fordert, dass die Gablenberger Hauptstraße verkehrsberuhigt wird. Foto: seb

Lastwagen und Pendler verursachen in Stuttgart-Ost Lärm und Abgase. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert, die Anwohner zu entlasten und schlägt drastische Maßnahmen vor.

Anwohner brauchen in Gablenberg gute Nerven. In den frühen Morgenstunden donnern bereits die ersten Lastwagen durch den Stadtteil im Stuttgarter Osten. Das Brummen der Motoren ist entlang der Gablenberger Hauptstraße selbst bei geschlossenen Fenstern noch zu hören, an Schlaf ist in manchen Räumen nicht mehr zu denken. Auf die Sattelschlepper, Betonmischer und Co. folgen zahlreiche Pendler, die zwischen den Fildern und dem Neckartal unterwegs sind.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.