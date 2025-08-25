Verkehrsprobleme in Stuttgart-Ost: Umweltschützer wollen Durchgangsverkehr aus Gablenberg verbannen

1 Der BUND fordert, dass die Gablenberger Hauptstraße verkehrsberuhigt wird. Foto: seb

Lastwagen und Pendler verursachen in Stuttgart-Ost Lärm und Abgase. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert, die Anwohner zu entlasten und schlägt drastische Maßnahmen vor.











Link kopiert

Anwohner brauchen in Gablenberg gute Nerven. In den frühen Morgenstunden donnern bereits die ersten Lastwagen durch den Stadtteil im Stuttgarter Osten. Das Brummen der Motoren ist entlang der Gablenberger Hauptstraße selbst bei geschlossenen Fenstern noch zu hören, an Schlaf ist in manchen Räumen nicht mehr zu denken. Auf die Sattelschlepper, Betonmischer und Co. folgen zahlreiche Pendler, die zwischen den Fildern und dem Neckartal unterwegs sind.