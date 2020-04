1 Fußgängerüberwege sind ein Stück Sicherheit. Doch in Esslingen werden Zebrastreifen entfernt. Foto: dpa

Der Zebrastreifen in der Schenkenbergstraße – weg. Der Zebrastreifen im Blienshaldenweg – wird gerade entfernt. Esslingen auf dem Weg zur Stadt ohne Zebrastreifen? Die Verwaltung nimmt dazu Stellung.

Esslingen - Na nu? Anwohner der Schenkenbergstraße in Esslingen-Mettingen rieben sich an diesem Morgen verdutzt die Augen: Auf Höhe der Einmündung zur Burgunderstraße entfernten städtische Mitarbeiter den Zebrastreifen. Der Fußwegüberweg an dieser viel befahrenen Straße kommt weg? Seltsam. „In Tempo-30-Zonen braucht man keine Zebrastreifen“, erklärt einer der freundlichen, städtischen Mitarbeiter den Anwohnern auf deren besorgte Nachfrage hin. Werden nun alle Fußgängerüberwege in verkehrsberuhigten Zonen entfernt? Ist es sinnvoll, diese bewährten Querungshilfen verschwinden zu lassen? Und was ist mit der Sicherheit der Fußgänger im Straßenverkehr? Das Pressereferat der Stadt nimmt dazu Stellung.