1 Zankapfel Ritterstraße: Einzelhändler und Anwohner wünschen sich eine optische Aufwertung und eine höhere Aufenthaltsqualität in der Straße. Foto: Roberto Bulgrin

Die provisorische Umgestaltung der Straße in der Esslinger Innenstadt in eine Fußgängerzone hatte für viel Kritik gesorgt. Nun geht die Stadt in die Offensive und möchte Ergebnisse von Befragungen und Zählungen präsentieren.















Über die Zukunft der Ritterstraße in der Esslinger Innenstadt wurde so mancher Strauß ausgefochten. Die von der Stadt angestrebte, dauerhafte Umwandlung in eine Fußgängerzone hatte zu Kritik bei Einzelhändlern, Anwohnern, Bürgern und Nutzern geführt. Nun geht die Debatte um die wichtige Straße mit Amtsgericht, Technischem Rathaus, Württembergischer Landesbühne (WLB), vielen Geschäften und Dienstleistern in eine neue Runde: „Die Verwaltung wird das Thema Fußgängerzone Ritterstraße im Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderates (ATU) am Mittwoch, 25. Mai, im öffentlichen Teil der Sitzung umfassend darstellen“, erklärt die städtische Pressesprecherin Nicole Amolsch auf Nachfrage unserer Zeitung.