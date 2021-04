Verkehrspolitik in Esslingen

1 Die Ritterstraße wird zur Fußgängerzone: Die elektrisch versenkbaren Pollern nehmen am Dienstag, 13. April, ihren Betrieb auf. Foto: Ines Rudel

Die Ritterstraße wird zur Fußgängerzone: Die elektrisch versenkbaren Poller an der Zufahrt beim Technischen Rathaus werden am Dienstag, 13. April, hochgefahren. Damit ist die Einfahrt nur noch eingeschränkt möglich. Die Ritterstraße wird zur Festung – aber es ist eine Festung mit Lücken.

Esslingen - Die Ritterstraße wird weiter zu einer Fußgängerzone aufgerüstet. Die elektrisch versenkbaren Poller an der Zufahrt beim Technischen Rathaus werden nach Angaben der Stadt am Dienstag, 13. April, hochgefahren. Die Zufahrt in die Straße mit Amtsgericht, Württembergischer Landesbühne (WLB), vielen Geschäften und Einrichtungen wird damit eingeschränkt und ist nur noch bestimmten Berechtigten erlaubt.