Zwar idyllisch, aber verboten: Autofahrten durch die Weinberge nerven Spaziergänger und Ausflügler. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Spaziergang durch die Esslinger Weinberge. Wunderbar. Doch das Open-air-Vergnügen wird durch Autofahrer gestört. Seit der Vollsperrung der Geiselbachstraße beklagen Anwohner und Ausflügler zunehmend unerlaubten Pkw-Verkehr. Doch die Stadt Esslingen verweist auf Kontrollen und teure Gegenmaßnahmen.

Esslingen - Homeoffice. Den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden. Die Decke fällt einem auf den Kopf. Raus! Einfach nur raus! An die frische Luft! Den Kopf auslüften! Etwa durch einen Spaziergang in den Esslinger Weinbergen. Ist schön. Macht Spaß. Und hält fit. Doch das Vergnügen wird getrübt – durch Autofahrer, die unerlaubte Schleichwege benutzen. Besonders seit Vollsperrung der Geiselbachstraße beklagen Anwohner eine Zunahme des Pkw-Verkehrs durch die Weinberge. Was tut die Stadtverwaltung? Das Pressereferat Esslingen verweist auf Anfrage der Eßlinger Zeitung auf verstärkte Kontrollen seit Beginn des Jahres. Außerdem würden die verbotenen Durchfahrten zur Anzeige gebracht.