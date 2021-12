1 Die Ladesäulen-Infrastruktur will die Gemeinde Köngen weiter ausbauen. Die Ladesäulen am Stöffler-Platz sind sehr gefragt. Foto: Ines Rudel

Mit einer großen Umfrage, die im Januar starten soll, möchte die Gemeinde Köngen die Bürgerschaft an der Verkehrsplanung beteiligen.















Link kopiert

Köngen - Wie bewegen sich die Menschen in Köngen fort? Der Gemeinderat arbeitet derzeit an einem Mobilitätskonzept. „Da ist es wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger beteiligen“, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb hat die Kommune die Stuttgarter Ingenieur-Gesellschaft-Verkehr beauftragt, einen Fragebogen zu entwickeln, der im Januar 2022 im Köngener Anzeiger und auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung stehen soll.