1 Die Beamten kontrollierten am Mittwoch an zwei Kontrollstellen in Kirchheim zahlreiche Verkehrssünder. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Innerhalb weniger Stunden sind der Polizei am Mittwoch bei Kontrollen in Kirchheim (Kreis Esslingen) zahlreiche Verkehrssünder ins Netz gegangen.















Die Polizei hat am Mittwoch in Kirchheim innerhalb weniger Stunden mehr als 40 Verkehrssünder erwischt, die entweder mit dem Handy am Steuer oder ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren. Den Beamten fielen in der Zeit von 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr an einer Kontrollstelle in der Kirchheimer Straße in Jesingen neun Fahrzeuginsassen auf, die nicht angegurtet waren. Weiterhin hielt die Polizei 16 Fahrer auf, die sich während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten.

Kontrollen werden fortgesetzt

An der zweiten Kontrollstelle in der Dettinger Straße wurden in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr zwölf Handyverstöße und fünf nicht angeschnallte Fahrzeuginsassen festgestellt. Die Verkehrskontrollen werden laut der Polizei fortgesetzt.